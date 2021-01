Neymar zanja entre risas rumores de supuesta megafiesta de fin de año

Neymar se rió el jueves de la polémica sobre la supuesta megafiesta de fin de año que iba a celebrar para 500 invitados en su mansión del litoral de Rio, publicando un video de las preparaciones de lo que calificó como una "cenita de casa" con familia y amigos.



La superestrella brasileña del Paris SG enfrentó grandes críticas dentro y fuera de su país después de que algunos medios afirmaran que, pese a la pandemia de coronavirus, el delantero pretendía recibir 2021 con una gran celebración de varios días para cientos de personas en su mansión de Mangaratiba, a unos 130 km de Rio de Janeiro.



Pero, unas horas antes de la medianoche, Neymar desveló finalmente sus planes con un video en Instagram.



En las imágenes, el astro brasileño de 28 años, muestra la decoración de una larga mesa, que parece dispuesta para pocas decenas de invitados, adornada con flores blancas y con una silla vacía entre cada lugar.

Neymar colgó en su Instagram un video de cómo fue su fiesta.



"Decoración maravillosa para esta linda, agradable cenita de casa, con distancia social entre una silla y otra", afirma mientras filma.



"Y no es para 500 personas", añade con una sonrisa.



Mientras, en la parte baja de la imagen aparecía la siguiente leyenda: "Distancia social. Todos testados. Familia. Amigos".



Más temprano, el atacante había publicado otros videos en los que se le veía realizarse el que calificó de "quincuagésimo test" de Covid-19.



Neymar, que no ha vuelto a jugar desde su lesión de tobillo frente al Lyon el 13 de diciembre, no había hecho comentarios hasta ahora sobre su supuesta fiesta en su mansión costera.



La Fiscalía de Rio de Janeiro informó el miércoles que había abierto una investigación sobre la supuesta megafiesta, que ya había sido negada por el entorno del jugador.