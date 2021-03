Así fue el emotivo abrazo entre Messi y Laporta: ''Intentaré convencerte, sabes el cariño que te tengo''

Este miércoles se llevó a cabo la toma de posesión de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona. El evento se realizó en el Camp Nou y ahí estuvo acompañado de figuras como Messi, Piqué, la nueva Junta Directiva y además con la presencia de Josep María Bartomeu.

Las imágenes de la toma de posesión de Laporta en el Barcelona

''Sólo Dios sabe lo que ha costado llegar hasta aquí. La frase es de Johan Cruyff. ¡Y no se refería sólo al dinero! Encaro esta etapa con humildad, generosidad, valentía, sin catastrofismos, siempre con optimismo'', fueron las primeras palabras del abogado tras ser proclamado mandatario de la entidad catalana y recibir una carpeta especial con asuntos urgentes.

''Quiero hacer una mención a los trabajadores del club porque en este proceso electoral siempre quedan decisiones pendientes y habéis hecho un trabajo extraordinario, manteniendo el club vivo y funcionando. Os merecéis un gran aplauso'', añadió el directivo azulgrana.

Sobre la situación económica que atraviesa el equipo, Laporta dijo que ''la prioridad es que el FC Barcelona vuelva a ser sostenible con un plan de choque para revertir la situación y un equipo de profesionales preparados para ello. No nos asusta, tomaremos decisiones valientes si es necesario aunque no se hayan tomado nunca''.

El reencuentro con Messi

Una de las imágenes más destacadas de la ceremonia fue su emotivo abrazo con Messi. El capitán estaba sentado en la gradería y hasta ahí llegó Laporta para poder saludarlo.

Acerca del futuro del argentino, el presidente explicó que hará lo que tenga en sus manos para retenerlo: ''Si tuviéramos el campo lleno, no te irías seguro, hasta en eso nos hace la puñeta la pandemia. Pero intentaremos convencerte. Perdona que haga referencia en este acto, pero sabes el cariño que te tengo''.

Laporta también se refirió a la continuidad de Koeman luego de los rumores que saltaron la semana pasada cuando publicaron que tendría otro candidato para el banquillo.

El 11 de Laporta para poner a temblar a Europa

''Ronald (Koeman), tienes la confianza de esta junta, el equipo ha mejorado y hay que intentar volver a ganar. Si recuperamos el nivel económico, seremos competitivos otra vez en la Champions. Podemos ganar la Liga y la Copa. Hablo del fútbol, pero también de equipos tan exitosos como el femenino, el basket, el balonmano, el hockey... Haremos todos los esfuerzos necesarios para seguir estando orgullosos'', dijo.

Por último, Laporta manifestó que ''ya me conocéis jugadores y entrenadores, no somos vírgenes en esta historia y sabemos cómo afrontarlo. El Barça es más que un club. Nos identifican por el mundo como un club catalán abierto al mundo. Estamos vinculados al país, posicionados en defensa de los derechos y de las libertades. Caben todos y todas las sensibilidades. Yo no renunciará a mi forma de pensar e intentaré integrar a otros pensamientos distintos''.