El ábritro que no concedió gol légitimo a Cristiano Ronaldo se pronuncia y pide disculpas: "Estaba avergonzado"

La polémica en el fútbol jamás acabará. Con o sin la utilización del VAR, este deporte nunca será justo a la perfección tal como la FIFA y la UEFA pueden desearlo, y es que en esa última federación ni siquiera han implementado en nivel de selecciones la tecnología de Ojo de Halcón para determinar si un balón traspaso la línea de gol o no.



Este factor negativo les castigó el pasado fin de semana contra nada más y nada menos que la Portugal de Cristiano Ronaldo, quien anotó un gol legitimo en último minuto ante Serbia, pero el árbitro del juego no convalidó (porque según él no traspaso la línea) la anotación que pudo haberle dado a los lusos la victoria.





El central tras ver su error una vez que el partido finalizó sostuvo una conversación con el entrenador portugués Fernando Santos donde le dijo lo siguiente: “Me pidió disculpas y me dijo que estaba avergonzado. Yo estaba en el vestuario con él y me pidió disculpas. Me había dicho en el campo que iba a ver las imágenes y que si era el caso me llamaba para disculparse ... y así fue”, confesó el técnico.



“Según la política de la FIFA, lo único que puedo decir es que me disculpé con el seleccionador nacional, el Sr. Fernando Santos, y con la selección portuguesa por lo sucedido”, explicó Danny Makkelie , el juez de tal partido, al periódico luso A Bola.



“Como equipo de árbitros, siempre trabajamos duro para tomar buenas decisiones. Cuando somos el centro de la noticia de esta manera, no nos satisface en absoluto”, cerró el neerlandés.





Cristiano Ronaldo había celebrado su gol de la victoria al minuto 90+2’, pero al ver que no fue validado, explotó en eso y frustración, tanta que reclamó con euforia al árbitro asistente, ganándose una amarilla y decidió abandonar el campo antes del pitido final, pero antes de hacerlo tiró el brazalete de capitán luso al suelo con enfado. Sobre esto, CR7 se pronunció en redes sociales.



“Ser capitán de la selección de Portugal es uno de los mayores orgullos y privilegios de mi vida. Siempre doy y daré todo por mi país, eso nunca cambiará. Pero hay momentos difíciles que afrontar, especialmente cuando sentimos que se está perjudicando a toda una nación. ¡Levanta la cabeza y enfrenta el próximo desafío ahora! ¡Fuerza Portugal!”, expuso Cristiano luego del juego eliminatorio mundialista ante Serbia de cara al Mundial de Qatar 2022.