Lo que Melvin Matamoros insertó en el acta arbitral: Los expulsados al final del partido de los que nadie se enteró

El Real España vs Génesis terminó con una pelea campal entre jugadores y algunos miembros de ambos cuerpos técnicos, donde Melvin Matamoros tuvo que mostrar varias cartulinas rojas.

“Sería bueno un careo con Melvin Matamoros, que me diga en la cara si yo provoqué algo, contesté por los insultos hacia mi madre (la cual está descansando en el cielo), les dije si tenías los huevos de decírmelo afuera del estadio”, escribió Tilguath.

“No me insultó ni le insulté, le dije ‘los equipos grandes no esconden los balones, ni esconden recogepelotas’. Dos (2) aficionados del Real España me ofendieron y les contesté. Pregúntele a Rocha y al muchacho pelo amarillo de Real España que les dije a ambos”, dijo en un segundo tuit.