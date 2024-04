Reynaldo Tilguath y su sátira al Real España: “Pensé que solo los equipos pequeños lo hacían”

Reynaldo Tilguath es uno de los técnicos más frontales en la Liga Nacional de Honduras y siempre en las conferencias dice lo que piensa sin mediar palabras.

Luego de la derrota del Génesis, al que dirige, frente al Real España (2-1) soltó en rueda de prensa un dardo certero al equipo aurinegro, de quienes se quejó terminaron escondiendo los balones al final del juego.

“No contento por el resultado, al final no era lo que vinimos a buscar, pero así es el fútbol. Lo que me molesta es, no que nos ganen, sino que escondan las pelotas, pensé que solo los equipos pequeños lo hacían”, soltó con un tono de enfado.