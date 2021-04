La contundente respuesta de Zidane sobre el bombazo que daría el Real Madrid con Haaland

Zinedine Zidane habló en rueda de prensa previo al partido de este sábado contra el Eibar, tras el parón de selecciones, y a una semana decisiva en la que se jugarán LaLiga y la Champions. Los blancos disputarán el Clásico ante Barcelona y enfrentarán al Liverpool por los cuartos de final.

El técnico del Real Madrid volvió a perder a Ramos por lesión, pero espera contar con Kroos y Hazard, quienes estuvieron en el último entrenamiento. Además, el francés fue contundente sobre los rumores que ubican a Haaland en el conjunto merengue luego de la reunión de su agente, Mino Raiola, y su padre con los directivos.

Recta final de temporada

''Estamos contentos de volver a competir. Entramos en el tramo final y nos faltan 15 finales, porque queremos llegar a la final empezando por el partido de mañana. Nos espera un duelo con mucha intensidad frente al Eibar''.

Baja de Ramos

''Nadie tiene la culpa, ni la selección ni el Real Madrid. Son cosas del fútbol, la parte del fútbol que no nos gusta. Son cosas que pasan y hay que aceptarlo. Queremos que se recupere cuanto antes. Sabemos el capitán y el jugador que es. Se ha hecho un poco de daño y espero que se recupere''.

Sin el capitán

''Queremos que Sergio esté siempre con nosotros, pero ahora tenemos que pensar en los jugadores que van a estar. Y yo no veo más allá de mañana, mañana ante el Eibar es lo que nos va a permitir gestionar toda la temporada''.

Renovación de Ramos

''No lo sé, no creo que todo este proceso de la lesión o las elecciones cambie mucho esto. Mi deseo es que siga. Y la lesión, aunque estamos en contacto, no se ha podido evitar. Pero como muchas esta temporada. Cuando miras las lesiones que hemos tenido... son muchas''.

Hazard

''No tenemos plan con Hazard. No vamos a forzar nada. Nosotros poco a poco. No te digo cuando lo veo. Si es dentro de tres días, mejor. Si es dentro de 10 días, pues vale. Estamos contentos porque está mejor''.

Kroos

''Se ha quedado con nosotros y ha entrenado con nosotros. Como hay muchos partidos tampoco vamos a hacer el tonto. Veremos cómo lo gestionamos. Está bien, que es lo más importante''.

Haaland

''No me canso de decirlo. Sólo pienso en el partido de mañana. Es mejor que me hagan una pregunta buena de fútbol, porque no estoy pensando en lo que va a pasar el próximo año''.

La reunión de Mino Raiola con la directiva

''Cada uno aquí hace lo que quiere y lo que cree conveniente. Mi trabajo es preparar el partido con toda la gente''.

Las declaraciones de Mbappé sobre la presión

''Más fuerte eres cuando te critican, realmente. Pienso que para todos los jugadores siempre va a haber críticas. Siempre dirán cosas maravillosas cuando haga algo bien y malas cuando no vaya bien. Aquí los sabemos bien''.