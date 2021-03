Agente revela la brutal confesión de Erling Haaland sobre futbolistas hondureños: "Solo pensé "mier... santa"

Dos años después de aquella humillante paliza de 12-0 de Noruega a Honduras en el Mundial Sub-20, el diario VG ha intentado contactar a futbolistas catrachos que estuvieron en aquel fatídico juego del 30 de mayo en Polonia donde Erling Haaland para saber cómo se encuentran tras un tiempo de ese juego.

Según VG intentó hablar con el capitán hondureño Wesly Decas a través de su agente costarricense José Luis Rodríguez, sin embargo el tico les afirmó que el defensor no quiere saber nada de Noruega, de Haaland y tampoco "ser humillado" por un diario de ese país.

"Sigue siendo una herida abierta. No revivirán la pesadilla. Tampoco serán humillados por un periódico noruego. Traté de hacer que hablaran, pero no lo harán. No están orgullosos de ello, están avergonzados y no quieren hablar de ello. Creo que pasarán muchos años antes de que lo superen", dice Rodríguez a VG.

José Luis llegó al mundial Polonia con la idea de que algún club se fijara en los cuatro futbolistas que él representaba (Decas, Gerson Chávez, Axel Gómez y Carlos Mejía), pero esa paliza no era un buen aliciente para que sucediera alguna transacción importante.

Rodríguez cuenta que ese resultado destrozó a muchos futbolistas que hasta el día de hoy, no logran superarlo.

"Para ellos fue horrible, lloraron mucho después. Estaban enojados. De vuelta a casa en Honduras todo el país hablaba mier... de ellos. Fue una presión absolutamente loca de los medios. Muchos de ellos dicen que es lo peor que han experimentado en la vida", reveló.

Y agregó: " Ese resultado creó una revolución en Honduras. Los medios se volvieron locos. Había locura en el país. La prensa pidió sus cabezas en bandeja. Querían despedir al presidente, los jefes y los entrenadores. En nuestros países, el fútbol es una de las cosas más importantes que hay, por eso todos tienen una opinión al respecto", comentó Rodríguez.

WESLY DECAS Y SU PESADILLA AL VER CHAMPIONS

Según las confesiones que José Luis Rodríguez ha brindado en Noruega, el entonces capitán de la Sub-20 Wesly Decas le toca revivir su peor pesadilla cada vez que ve a Haaland anotar en la Champions League.

"Todavía reciben comentarios al respecto. Piense en Wesly Decas, que fue el responsable de marcar a Haaland, cada vez que marca en la Champions League y la Bundesliga, recuerda su peor experiencia en un campo de fútbol. Todavía duele", confiesa.

Pese al dolor de sus representados, Rodríguez dice que tras la brutal exhibición de Haaland, al siguiente día se lo encontró en el aeropuerto y no dudó en tomarse una fotografía con él.

"Mis jugadores quedaron destrozados, pero yo soy un aficionado al fútbol, ​​así que para mí fue genial inmortalizar un momento histórico. Ese fue el comienzo de su cuento de hadas", dice Rodríguez.

LA BRUTAL CONFESIÓN DE HAALAND

José Luis además confesó que en ese encuentro en la terminal aérea, él le dijo a Erling Haaland que había arruinado a sus chicos al clavarle esa cantidad de goles, pero dijo que la respuesta le terminó sorprendido porque no le interesaba el sentimiento de sus rivales, sino que no quedó conforme.

"Le dije "arruinaste a mis chicos". Él respondió: "Estaba molesto porque podía marcar once goles". Es una maldita máquina. Solo pensé "mierda santa"", dijo.