''Le pedí a Cristiano Ronaldo cambiar la camiseta, pero ni siquiera me miró y solo me dijo que no''

El mediocampista del Atalanta, Robin Gosens, contó cuál ha sido una de sus peores experiencias en un campo de fútbol y fue con uno de sus referentes: Cristiano Ronaldo.

Con 26 años, el jugador alemán se ha convertido en figura del conjunto de Bérgamo y luego de una eliminatoria contra la Juventus por la Copa Italia, el futbolista se acercó educadamente al astro portugués para pedirle la camiseta, pero la respuesta lo destrozó.

''Después del partido contra la Juventus, quise cumplir mi sueño de tener la camiseta de Cristiano Ronaldo. Tras el pitido final, no fui ni siquiera con el público a celebrar y solo me acerqué a él'', recuerda Gosens, antes de quedar muy apenado ante su ídolo.

''Le pregunté: 'Cristiano, ¿me puedes cambiar la camiseta?'. Él ni siquiera me miró y solo me dijo que no. Estaba totalmente rojo y avergonzado. ¿Sabes ese momento en el que te sucede algo vergonzoso y miras a ver si alguien se ha dado cuenta? Sentí justo eso y traté de disimular'', revela el teutón.

Gosens no detalló si en enfrentamientos posteriores pudo tener finalmente la elástica de Ronaldo, pero tendrá dos oportunidades más esta temporada.

El próximo 18 abril, la Juventus visita la casa del Atalanta para luchar por uno de los puestos de la Champions League y un mes más tarde se verán las caras nuevamente en la final de la Copa Italia.