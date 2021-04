Estrella del Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, comunica que padece de malaria

Malas noticias. La estrella y goleador del Arsenal de Inglaterra, Pierre-Emerick Aubameyang, anunció mediante su cuenta de Instagram que es víctima de la enfermedad de malaria.



"Hola, chicos, gracias por todos los mensajes y las llamadas. Por desgracia, contraje malaria hace unas semanas cuando estaba con la selección en Gabón. Pasé unos días en el hospital esta semana, pero me estoy sintiendo mucho mejor cada día gracias a los grandes médicos que detectaron y trataron el virus tan rápido. Realmente no me he sentido yo mismo durante las últimas dos semanas, pero volveré pronto más fuerte que nunca. Estaré viendo a mis chicos ahora, esperando un gran partido. Vamos, Arsena!", confesó el atacante de 31 años que previo al juego de su club por los cuartos de final por Europa League.





En la fecha FIFA de marzo, Auba viajó hasta África para jugar con su selección Gabón, donde confiesa que contrajo el virus. Desde entonces, el gabonés no ha disputado los últimos tres duelos de los Gunners desde la derrota de 3-0 ante el Liverpool.



¿Qué es la malaria?



Es una enfermedad que se produce por un parásito el cual se transmite a través de las picaduras de los mosquitos infectados. Los afectados del mismo suelen sentirse graves con fiebre alta y escalofríos.



Anualmente, alrededor de 210 millones de personas son víctimas de esta, y aproximadamente 440 mil fallecen. La mayoría de los afectados son niños que habitan en África.



Afortunadamente, Aubameyang se encuentra estable sin síntomas de gravedad.