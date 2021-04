¡Furia total! Figuras del fútbol estallan contra la Superliga: "Es un acto criminal para los fanáticos"

La oficialización de la Superliga europea el domingo ha sido noticia en cada rincón del mundo y todo amante del fútbol se ha pronunciado respecto a este torneo que la mayoría lo considera como una "desgracia".



Jugadores, exjugadores y entrenadores han mostrado su enfado con la monopolización de los equipos más grandes del viejo continente con este torneo que empezará a partir de la próxima temporada.



Ander Herrera, jugador español del PSG, expuso en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje respecto a lo que piensa de la Superliga y el daño que podría hacerle al deporte de la número cinco.





“Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si está súper liga europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones.



Amo el fútbol no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta", posteó Herrera.



También el exReal Madrid y actual futbolista del Fenerbahce, Mesut Özil, alzó la voz sobre el tema. “Los niños sueñan con el Mundial y la Champions, no con la Superliga. Lo bueno de los grandes partidos es que solo ocurren una o dos veces al año, no todas las semanas”, escribió en Twitter.

VER: Así se disputará la Superliga Europea: Con 20 equipos y se jugaría a partir de agosto

Por la tarde, el portugués Bruno Fernandes, del Manchester United, pareció mostrarse en contra de la idea. En su perfil de Instagram compartió, añadiendo la mención "los sueños no se pueden comprar", la publicación de su compatriota del Wolverhampton Daniel Podence, quien expresó su apego a la actual 'Champions' al recordar "la volea de Zidane" o la dramática final de Liga de Campeones en 1999 en la que el United superó al Bayern Múnich en el tiempo de descuento.

El exfutbolista Luis Figo tambien criticó la competición: "Este movimiento codicioso e insensible sería un desastre para nuestras raíces, para el fútbol femenino y para toda la comunidad del fútbol en su conjunto, solo para servir a los intereses de unos propietarios que hace tiempo que dejaron de preocuparse por sus aficionados y se olvidaron del mérito deportivo. Trágico".





El histórico entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, aseguró que la creación de este torneo es un retroceso gigante en el fútbol.



"Hablar de una Superliga es apartarse de 70 años de fútbol europeo. Ser jugador de un equipo de provincias como el Dunfermline en los 60 y entrenador del Aberdeen, ganando la Recopa de Europa para un pequeño club de Escocia era como escalar el Everest. En mis años en el United jugamos cuatro finales de la Champions League y siempre fueron las noches más especiales. A los aficionados de todo el mundo le gusta la Liga de Campeones tal y como es”, declaró el escoces a Reuters.



De igual manera, su expupilo en los ‘Red Devils’, Gary Naville leyenda de Inglaterra, arremetió contra los conjuntos de la Premier League que participarán en la Superliga y catalogó a esta competencia como “un acto criminal hacia los aficionados”.





"Soy fan del Manchester United y lo he sido los últimos 40 años, pero estoy asqueado. Sobre todo, con el United y el Liverpool. El Liverpool que vende el 'nunca caminarás solo'. El United, con más de cien años, que nació gracias a trabajadores de la zona. Y querer irse a una liga sin competencia, en la que no puedes ni descender... Es una absoluta desgracia. Honestamente, tenemos que quitarle el poder a los grandes clubes de este país”, empezó.



“Los dueños de todos estos clubes son impostores, es pura avaricia, no son nadie. No tienen nada que hacer en el fútbol de este país. Son más de cien años de historia en este país de fans que han vivido y amado a estos clubes y necesitan ser protegidos. Yo me he beneficiado del fútbol, no estoy en contra del dinero, pero defiendo los principios y la ética de una competición justa y que exista el derecho a que el Leicester vaya a la Champions tras ganar la Premier”.

VER: La FIFA ataca: Las sanciones a los jugadores y equipos que participen en la Superliga



"El Manchester United, los Spurs y el Arsenal ni siquiera están en la Liga de Campeones. El Arsenal es un caos de un club y ¿esperan un derecho divino para entrar en la Superliga europea? Es repugnante. Quítenles puntos. Quítenles dinero. Castíguenlos. En serio, esto es muy grave, es criminal. Es un acto criminal contra los seguidores del fútbol de este país. Estamos en medio de una pandemia, una crisis económica, los clubes en la parte inferior de la liga nacional se están retirando y estos propietarios están hablando de más dinero. Es pura codicia. Es una broma absoluta”, concluyó Neville para los microfonos de Sky Sports.