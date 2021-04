Batalla campal: La UEFA se ensaña con el Real Madrid y planea expulsarlo de la actual Champions League

El presidente de la UEFA, Aleksandar Ceferin, fue especialmente vehemente este lunes en su respuesta a los impulsores de la Superliga europea, un torneo recién anunciado y que entraría en competencia directa con su Champions League.

En un mensaje a los doce grandes clubes (Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan, Inter de Milán) detrás del proyecto de secesión, Ceferin dijo que la Superliga "escupe en la cara" de los amantes del fútbol y se siente traicionado por "serpientes", en alusión a directivos con las que colaboró incluso en los últimos días y que ahora están de repente detrás de la nueva competición.

Ante esto, según ha informado el periodista italiano Alfredo Perulla, el equipo de abogados de la UEFA está reunido para tratar de expulsar de la actual Champions League a los tres equipos semifinales involucrados en la Superliga que son el City, Chelsea y Real Madrid, al igual que al United y Arsenal en la Europa League.

Cabe destacar que Ceferin advirtió a los equipos que los jugadores participes en este torneo "no podrán representar a sus selecciones nacionales", es decir, no jugarían Copas Américas, Eurocopas y hasta Mundiales, aunque aún no es oficial.

"Mi opinión es que, lo antes posible, los clubes y los jugadores tienen que ser expulsados de todas nuestras competiciones. Los jugadores que participen en la Superliga no podrán representar a sus selecciones ni participar en Eurocopas o Mundiales", declaró tras una con la UEFA este lunes en Suiza.