Mason Mount y su recado a Toni Kroos tras dejar fuera al Real Madrid de Champions: "Necesita perder el sueño"

"En 15 años no ha habido ningún jugador que individualmente me haya quitado el sueño, juegan bien como equipo, no podría destacar a ninguno", esas fueron las palabras de Toni Kroos antes del encuentro entre Chelsea y Real Madrid por las semifinales de la Champions League.

Ya después del partido, una de las figuras del equipo inglés le respondió al alemán y le envió un recado al mediocampista.





Hablamos de Mason Mount, el volante fue una pesadilla para el Real Madrid y no se guardó nada a la hora de recordar las palabras de Kroos.

"Vi a uno de sus jugadores decir antes de la eliminatoria que no perdía el sueño por nuestras individualidades. Pero pienso que necesitan perder el sueño por nosotros como equipo. Lo damos todo y somos muy fuertes juntos. defendiendo con nuestras vidas... Lo hemos visto hoy que no han tenido muchas ocasiones. Somos muy sólidos y tenemos que seguir así", dejó claro el inglés.



Luego de sus palabras, Kroos colgó un mensaje en Twitter y muchos madridistas ya hablan que fue la respuesta de Mason Mount.

"Hala Madrid, siempre", fue lo que escribió el alemán, quien llegó al partido contra el Chelsea no en su mejor nivel.