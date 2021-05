Giro inesperado por el fichaje de Lautaro Martínez: "Yo tiro la bomba, ya está hecho"  

Sorpresa en Italia. Este viernes Lautaro Martínez es una de las noticias, el futbolista saldría del Inter de Milán a final de temporada.

El argentino tiene contrato hasta 2023 y su renovación se ralentizando por parte de su representante, algo que desata los rumores de su posible marcha.



Nicola Ventola, ex jugador del Inter, tiene claro el equipo donde jugará Lautaro la próxima campaña y afirmó que será "bien pagado".





"Yo tiro la bomba: Lautaro Martínez irá al Atlético de Madrid. Dicen que está hecho. Bien pagado, dicen", soltó el italiano.

Esta noticia la dio a conocer en una conversación con el ex colchonero Christian Vieri en su canal de Twitch. Algo que sorprendió a los hinchas del Inter.



No es la primera vez que Atlético piensa en Lautaro, antes de que fichara por el equipo italiano, los colchoneros ya tenían cerrado al delantero por nueve millones, pero al final no llegó.

Según Transfermarkt, Martínez tiene un valor de mercado de 70 millones de euros, una cifra muy alta para cualquier equipo ante la crisis económica que viven los clubes.