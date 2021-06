Messi recuerda a Maradona luego de empatar con Chile: "Estuvo presente, era un partido especial por ser el primero sin Diego"  

Lionel Messi marcó ante Chile, pero Argentina no pudo pasar del empate en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

La albiceleste perdió la oportunidad de ser líder y el crack del Barcelona habló tras el encuentro, recordó a Maradona y lo que significa para ellos.



Análisis del duelo



"Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, no es fácil volver a juntarnos con poco trabajo. Seguimos lo que veníamos haciendo, por momentos estuvimos bien, hicimos un buen partido. Estuvimos bien en la presión y en la recuperación, ellos prácticamente no crearon situaciones. Si no hubiera sido por la pelota parada, casi no nos estaban llegando. Era un partido difícil, como siempre con Chile".





Concentrarse en el próximo rival



"De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez, hay chicos que hoy debutaron. No es fácil, preo me voy contento más allá de que no pudimos ganar".

Recuerdo de Diego



"Fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego. Sabemos lo que significaba la Selección para él, aunque no estuviera en el estadio, siempre estaba. Por ser el primero sin él y por todo lo que está pasando en el país y en el mundo. Es una pena también que no haya podido haber público".



Y cerró: "Queríamos regalarle la victoria a Diego y representar a la Selección como siempre lo hizo él dejando todo, pero hay que seguir".