Pudo ser leyenda: La desgarradora carta de despedida de Donnarumma al Milan antes de irse al PSG

22 años tiene Gianlugi Donnarumma, el héroe de Italia en la conquista de segunda Eurocopa en la historia donde fue nombrado como el mejor jugador del torneo a pesar de ser guardameta, uno sublime y gigante, que se marchará al super equipo europeo: París-Saint German.

El italiano estaba destinado a convertirse leyenda en el club de su vida, AC Milan, con el que debutó a los 16 años y desde entonces no dejó de brillar en el gigante continental, que luego de una década ha resurgido, peleó la Serie A y clasificó a la Champions League.

Gianlugi Donnarumma debutó con 16 años con el AC Milan. A sus 22 años decide marcharse al PSG. Sin embargo, el portero nacido en 1999 ha decidido no continuar en el club rossonero y fichará por el PSG de Francia; su traspaso, a costo cero, se hará oficial en los próximos días. En París peleará junto al tico Keylor Navas el puesto en el arco cuando haga su llegada para luego ser dueño absoluto de ella.

Ante lo comentado, Gianluigi emitió una desgarradora carta vía redes sociales donde se despide del AC Milan, 222 palabras que quebraron el corazón de millones de hinchas rossoneros y conmoviendo al mundo del fútbol que está enfrente de una posible leyenda del balompíe.

Carta de despedida de Donnarumma del Milan

"Algunas elecciones son difíciles, pero son parte del crecimiento de un hombre.

Llegué al AC Milan cuando era poco más que un niño, durante ocho años llevé esta camiseta con orgullo, luchamos, sufrimos, ganamos, lloramos, nos alegramos, junto a mis compañeros, mis entrenadores, todos los que lo han hecho y ellos somos parte del club, junto con nuestra afición que es parte integral de lo que ha sido una familia durante muchos años.

Con la camiseta rossoneri también logré importantes hitos personales, como debutar a los 16 años en la Serie A. He vivido años extraordinarios que nunca olvidaré. Ahora ha llegado el momento de decir adiós, una elección que no fue fácil, eso sí, y ciertamente un post no basta para explicarlo, o quizás ni siquiera se pueda explicar porque los sentimientos más profundos difícilmente se pueden traducir en palabras.

Lo que puedo decir es que a veces está bien optar por cambiar, afrontar diferentes retos, crecer, completarse. Todos los rossoneri que conocí, desde el primer hasta el último día, siempre permanecerán en mi corazón como una parte importante, de hecho fundamental, del camino de vida que me hizo quien soy.

Le deseo al Milán todos los éxitos posibles y lo hago con el corazón, por el cariño que me une a estos colores, un sentimiento que la distancia y el tiempo no pueden borrar", concluyó.