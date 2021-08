Confirmado: los tres jugadores que el Real Madrid no ha inscrito para el arranque de LaLiga

Una de las grandes dificultades que están teniendo los equipos de la Primera División Española está siendo cumplir con las normas económicas para poder inscribir a sus jugadores, sobre todo a los nuevos fichajes, o aquellos futbolistas que han vuelto cedidos.

El Benzema más íntimo: su único amigo y el adiós de CR7

Incluso el Real Madrid ha tenido problemas para poder cumplir con estas reglas, y como resultado, el periodista José Luis Sánchez adelantaba ayer en 'El Chiringuito' una lista de jugadores que el conjunto blanco dejó sin inscribir de cara a la primera jornada del torneo.

Tal y como informaba el colaborador, el equipo blanco no inscribió a Ceballos, Odegaard y Vallejo, tres elementos que han regresado tras acabar su préstamo, y que a priori no contarían para Ancelotti.

Eso sí, Odegaard podría ser el próximo en ser inscrito, porque el reportero aseguraba que ocupará la plaza que actualmente todavía ocupa Varane, a pesar de haberse marchado al Manchester United.

Por su parte, el entrenador Carlo Ancelotti se refirió a esta situación en rueda de prensa y explicó por qué dejó sin inscribir al mediocampista noruego.

Día, hora y por dónde ver el inicio de la liga española

''El tema de Odegaard, como el de Vallejo, se debe a una circunstancia del momento. No tenemos el periodo de inscribir a todos. Mañana puede cambiar. La fecha definitiva es el 2 de septiembre. Yo le he dicho a Odegaard que hay ocho jugadores en su posición, pero no es definitivo. Tenía que elegir'', comentó.

El Real Madrid se mide este sábado contra el Alavés en el Estadio de Mendizorroza por la primera jornada de LaLiga.