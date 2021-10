Advierten a Cristiano Ronaldo: "Mánchester no es lo suficiente grande para los dos"  

Tyson Fury está preparando la defensa de su título de preso completo de la CMB ante Deontay Wilder, algo normal para su rubro hasta que apareció el nombre de Cristiano Ronaldo.

El boxeador se dio el lujo de bromear y "advertir" a CR7, le aseguró su deseo de desbancarlo como la gran estrella de la ciudad Mánchester.



El 'Gypsy King' como lo conocen, a pesar de ser aficionado del United, no está contento con que Cristiano se robe el show, por lo que dijo que tendrían complicaciones si el decidiera volver a su ciudad de origen.



"Estoy muy feliz de que Ronaldo haya vuelto a Old Trafford , ¡pero esta ciudad no es lo suficientemente grande para los dos! Si viviera en Mánchester sería un problema"; dijo a The Sun.





Fury comentó que tiene planeado hacer una pelea en Old Trafford, ya que desde la última vez que se dio un combate en el estadio fue hace 30 años.

"Me quedan dos peleas aquí (Estados Unidos), pero me encantaría traer una pelea por el título mundial a Mánchester. Siempre ha sido un sueño para mí pelear en Old Trafford. La última pelea que hubo fue Eubank contra Benn en 1993 y fue enorme", contó.