"Estoy harto y podrido de que le den el Balón de Oro a Messi, tiene que ser para Jorginho o Kanté"  

France Football entregará en diciembre el premio al Balón de Oro, donde Lionel Messi nuevamente es el favorito a ganar el máximo galardón individual.

Sin embargo, Messi tiene como rivales fuertes a Robert Lewandowski y Karim Benzema, algunas personalidades no se lo darían al argentino.



Ese es el caso de Patrice Evra, el ex defensor del Manchester United y de la Selección de Francia, quien reveló que ya está harto y podrido que le den el premio a Messi.



"En mi opinión, el Balón de Oro tiene que ser para Jorginho o Kanté. Estoy harto, podrido que se lo den a Leo Messi. Qué me van a decir que hizo este año, ganar la Copa América, bueno está bien. Pero digan qué hizo en todo el año con el FC Barcelona", dijo en una entrevista con ESPN.





Estas palabras de Erva se suman a las Naggelsman, entrenador del Bayern Munich, quien aseguró que el ganador debe ser Lewandowski.

"El Balón de Oro se lo merece y creo que tienen que dárselo porque en los últimos tres años ha tenido una constancia increíble superior a la de cualquier otro", afirmó.



Messi es el gran favorito al premio y así sumar el séptimo Balón de Oro de la historia, algo que sería simplemente inalcanzable.