¡Se acordó de Messi! El tremendo error de Laporta en la renovación de Pedri y todos se echan a reír

Barcelona renovó a Pedri hasta 2026 y le colocó una cláusula de 1000 millones de euros, asegurándose así a uno de los mejores jugadores jóvenes del momento.

En la rueda de prensa de la renovación, Joan Laporta, presidente del club, cometió un tremendo error y recordó a Lionel Messi, ahora futbolista del PSG.



"Fuimos a la Candelaria y se estaba celebrando una Misa, la Candelaria es como la Moreneta aquí, y era espectacular. Hasta el cura era del Barça. No me extraña que Messi... perdón Pedri, era del Barça, no me extraña que sea del Barça en ese ambiente", dijo el mandatario y que causó risa en los presentes.





Y agregó: "Ojalá vivamos más actos como este. Gracias Pedri por lo mucho que quieres al Barça y el esfuerzo que has hecho. Gracias por lo que nos estás dando. Estaremos dispuestos a hacer todo lo que necesitas para que siga vivo este sueño que estoy seguro que estará lleno de éxitos".

Laporta no cumplió con su promesa de renovar a Lionel Messi por los problemas económicos que vive el club y el argentino se terminó marchando al PSG.