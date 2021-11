¡Escándalo! Acusan a jugador del Real Madrid de agresión sexual: "Le pateó la cabeza después de mostrarle sus genitales"

Nuevo escándalo en el fútbol europeo. Tras las detenciones a futbolistas por homicidio, como es el caso del neerlandés Quincy Promes, y las vinculaciones a múltiples violaciones del francés Benjamin Mendy, en Francia destapan una nueva bomba que involucra a un futbolista del Real Madrid: Ferland Mendy.

Ferland, quien recientemente se quejó sobre que los medios le confunden con el agresor Benjamin tras su apariencia física y que comparten el mismo apellido, fue destapado por el reconocido periodista francés Romain Molina, colaborador en ocasiones 'The Guardian' y 'The New York Times'.

El caso aún no ha explotado en España, pues el comunicador que asegura que el tema es muy grave y que no muchos medios quieren exportarlo por la magnitud que significa involucrar a un futbolista del Real Madrid en este lío.

Esto fue lo que dijo Romain Molina sobre el caso Ferland Mendy:

-"Ferland golpeó y pateó la cabeza de una mujer mientras ella estaba en el suelo, después de mostrarle sus genitales en 2018. Lyon sabía de todo esto y lo encubrió para permitir que su mudanza al Real Madrid sucediera".



-“Las mujeres a las que Ferland Mendy agredió en 2018 terminaron en la sala de emergencias de un hospital, con un traumatismo craneal. Sucedió en el hotel Mercure Champs-Elysees de París".



-“Ferland Mendy tenía un grave problema con el alcohol. Fue sorprendido conduciendo ebrio en Le Havre antes del caso de agresión sexual mientras estaba en Lyon".

Ferland Mendy llegó al Real Madrid en verano del 2019 tras brillar en el Olympique Lyon de Francia. -"Hubo un período en el que Ferland Mendy no habló con su propia madre durante aproximadamente 3 años, toda la familia está rota".



-“Les conté a 2 grandes medios internacionales sobre el caso Ferland Mendy y les ofrecí dárselo, pero me dijeron:" No, es demasiado caliente, el Real Madrid está involucrado y todo ". Casos como el suyo me dan ganas de detener mis investigaciones sobre fútbol ".

Tras lo confesado, el periodista Molina le dijo cara a cara a Mendy sobre lo que hizo en Francia, pues tras que el futbolista se quejara en Twitter de que le confundían con el otro agresor, Benjamin, el comunicador decidió responderle así al jugador francés:

"Totalmente de acuerdo contigo, es indignante, como un chico golpeando y pateando a una chica después de mostrarle su ver**", dijo el periodista, que en 2020 sacó a la luz el escándalo del presidente del fútbol de Haiti, acusado de violar y abusar jugadoras femeninas de la selección nacional.