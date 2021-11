Guardiola desvela el banquillo con el que sueña: ''Me encantaría, pero si no pasa, entrenaré clubes''

Pep Guardiola no entrenará a otro equipo que no sea el Manchester City en la Premier League. El DT catalán, que tiene contrato con el club hasta 2023, desea quedarse el mayor tiempo posible en dicha entidad y adelanta que le encantaría dirigir en cualquier momento a una selección.

Cuando se le preguntó si consideraría entrenar a Inglaterra, Guardiola elogió a Gareth Southgate por su trabajo en el combinado nacional. ''Me encantaría, ya he dicho alguna vez que cuando termine aquí me gustaría liderar un equipo en un Mundial. Pero no es fácil encontrarlo. Hay pocas posiciones'', dijo el técnico a los medios británicos este domingo.

Y añadió: ''Me gustaría estar en una selección, pero si no pasa, entrenaré clubes, así que no será un problema. Pero en Inglaterra, estando aquí, creo que siempre estaré en el Manchester City y si tengo que volver sería al City, si me quieren. No entrenaría a otro club en Inglaterra aparte de este club''.

Guardiola felicitó a Southgate por firmar un nuevo contrato con Inglaterra y expresó que no está inquieto por ''entrenar a cualquier equipo''. "Quiero estar aquí (en el City) el mayor tiempo posible, tanto como mi energía y mi amor estén aquí. Después de eso no sé qué pasará''.

El estratega de de 50 años se hizo cargo del Manchester City en 2016 y ha llevado al equipo a ganar tres títulos de Liga y la FA Cup. La Champions aún se le resiste y estuvo a punto de conseguirla en la edición anterior.

Actualmente, el equipo de Pep marcha en el segundo lugar de la Premier con 29 puntos, solo un punto por debajo del líder Chelsea. En la Champions League ya están clasificados a los octavos de final luego de vencer al PSG el pasado miércoles.