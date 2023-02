“A Vinicius cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo, nunca lo pondré de ejemplo a mis hijos”

Antonio Raillo, capitán del Mallorca, ha vuelto a arremeter contra Vinicius Junior, con quien ya tuvo una polémica el pasado mes de septiembre.

El líder del equipo mallorquin dejó unas nuevas declaraciones sobre el brasileño y dejó varios dardos antes del partido que enfrentará a Mallorca y Real Madrid por una nueva jornada de la Liga Española.

“Vinicius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo”, dijo Raillo.