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¡Duro golpe para Alemania! Se lesionó con el Bayern y dice adiós al Mundial: "Una noticia amarga"

La selección alemana pierde a una de sus figuras de cara a la Copa del Mundo. El DT Julian Nageslmann se pronuncia sobre la baja.

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2026-04-19

Duro golpe para la selección alemana. Serge Gnabry, atacante del Bayern Múnich, sufre una rotura en el músculo aductor del muslo derecho tras un entrenamiento, y se pierde lo que resta del curso y también el Mundial 2026 que comenzará en menos de dos meses.

Gnabry ya no apareció este domingo en el triunfo del Bayern sobre el Stuttgart (4-2) que proclamó a su equipo bicampeón de la Bundesliga, el título 35 en la historia del cuadro bávaro, a falta de cuatro jornadas para el cierre.

Bayern Múnich goleó al Stuttgart y se proclama bicampeón de la Bundesliga con tremendo récord

El delantero tampoco estará en las semifinales de la Copa alemana el miércoles contra el Leverkusen y de la Champions League frente al PSG (28 de abril y 5 de mayo).

La ⁠lesión dejará a Gnabry fuera de la convocatoria del seleccionador alemán, Julian Nageslmann, para el Mundial 2026 que comienza el 11 de junio. El técnico tiene previsto comunicar la lista definitiva el 12 de mayo.

"El FC Bayern de Múnich no podrá contar con Serge Gnabry durante un largo periodo", informó el club en un comunicado. "El jugador ha sufrido una rotura del músculo aductor del muslo derecho. Así lo ha determinado el departamento médico del FC Bayern tras realizarle las pruebas pertinentes", añadió.

El Bayern no precisa el periodo de baja pero, según medios alemanes, podría prolongarse entre tres y cuatro meses, por lo que se perderá la Copa del Mundo.

"Siento mucho lo de Serge. Esta es una noticia especialmente amarga al final de la temporada, con tantos partidos grandes e importantes por delante. Estuvimos en contacto anoche y le dije que todos en la selección nacional también estamos a su lado. Lo apoyaremos de la mejor manera posible para que pueda volver al césped lo antes posible. ¡Mejórate pronto, Serge!", expresó Nagelsmann tras conocer el estado de salud del futbolista.

Nagelsmann lamentó la lesión de Gnabry que lo tiene prácticamente fuera del Mundial 2026.

Nagelsmann lamentó la lesión de Gnabry que lo tiene prácticamente fuera del Mundial 2026.

Esta lesión llega en el peor momento posible, justo cuando el Bayern entra en la recta final de la temporada y sigue aspirando al triplete.

Para suplir la ausencia de Gnabry, Kompany puede contar con la recuperación gradual de Musiala tras su grave lesión en julio pasado durante el Mundial de Clubes (fractura de peroné izquierdo con luxación de tobillo).

Lennart Karl, la revelación del Bayern esta temporada, se recupera de un desgarro muscular en el isquiotibial derecho y es duda para el partido de ida de las semifinales de Champions ante el PSG en el Parque de los Príncipes.

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