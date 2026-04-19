¡Duro golpe para Alemania! Se lesionó con el Bayern y dice adiós al Mundial: "Una noticia amarga"

Duro golpe para la selección alemana. <b>Serge Gnabry</b>, atacante del <b>Bayern Múnich</b>, sufre una rotura en el músculo aductor del muslo derecho tras un entrenamiento, y se pierde lo que resta del curso y también el Mundial 2026 que comenzará en menos de dos meses.<b>Gnabry </b>ya no apareció este domingo en el triunfo del <b>Bayern</b> sobre el <b>Stuttgart </b>(4-2)<b> </b>que proclamó a su equipo bicampeón de la Bundesliga, el título 35 en la historia del cuadro bávaro, a falta de cuatro jornadas para el cierre.