¡Duro golpe para Alemania! Se lesionó con el Bayern y dice adiós al Mundial: "Una noticia amarga"

Duro golpe para la selección alemana. Serge Gnabry, atacante del Bayern Múnich, sufre una rotura en el músculo aductor del muslo derecho tras un entrenamiento, y se pierde lo que resta del curso y también el Mundial 2026 que comenzará en menos de dos meses. Gnabry ya no apareció este domingo en el triunfo del Bayern sobre el Stuttgart (4-2) que proclamó a su equipo bicampeón de la Bundesliga, el título 35 en la historia del cuadro bávaro, a falta de cuatro jornadas para el cierre.

El delantero tampoco estará en las semifinales de la Copa alemana el miércoles contra el Leverkusen y de la Champions League frente al PSG (28 de abril y 5 de mayo). La ⁠lesión dejará a Gnabry fuera de la convocatoria del seleccionador alemán, Julian Nageslmann, para el Mundial 2026 que comienza el 11 de junio. El técnico tiene previsto comunicar la lista definitiva el 12 de mayo. "El FC Bayern de Múnich no podrá contar con Serge Gnabry durante un largo periodo", informó el club en un comunicado. "El jugador ha sufrido una rotura del músculo aductor del muslo derecho. Así lo ha determinado el departamento médico del FC Bayern tras realizarle las pruebas pertinentes", añadió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El Bayern no precisa el periodo de baja pero, según medios alemanes, podría prolongarse entre tres y cuatro meses, por lo que se perderá la Copa del Mundo. "Siento mucho lo de Serge. Esta es una noticia especialmente amarga al final de la temporada, con tantos partidos grandes e importantes por delante. Estuvimos en contacto anoche y le dije que todos en la selección nacional también estamos a su lado. Lo apoyaremos de la mejor manera posible para que pueda volver al césped lo antes posible. ¡Mejórate pronto, Serge!", expresó Nagelsmann tras conocer el estado de salud del futbolista.