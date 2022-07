¿Le dio un regalo? Los airados gritos de una hondureña al jugador del Barcelona, Ansu Fati; la genial reacción del crack y el ofrecimiento de baleadas

El Cotton Bowl Stadium de Dallas, Texas, acogió el pasado martes el amistoso internacional entre el Barcelona vs Juventus donde una hondureña compartió un momento inolvidable con un crack azulgrana.

La catracha Rosy Orellana no paró de gritarle desde las graderías al jugador culé Ansu Fati , quien escuchaba sus airadas peticiones de voltearse ante su cámara desde el banquillo donde observaba el partido.

“¡Vengo desde Honduras, mírame! solo te voy a tomar una foto”, gritaba la hondureña con bastante agudez en sus gritos.

Al ella ver que continuaba sin capturar la atención de Ansu, comenzó a intensificar sus gritos: “¡Soy tu fan número uno! Me voy a matar si no me mirás”.