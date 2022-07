Se fue del PSG, criticó a Neymar y el brasileño no tardó en responderle: ‘‘Hablas demasiado’’

‘‘En París, el director deportivo de ese momento (Leonardo) me echó porque no quise renovar mi contrato. Todo ocurrió sin mí, hasta la final de Champions en la que merecía estar. A nivel personal tampoco fue fácil dejar París. Mi mujer, mis hijos y yo mismo, todos amamos la ciudad”, explicó sobre su adiós de la capital francesa.

“Fue difícil irse. Pero con el tiempo conseguimos adaptarnos como familia. Y creo que eso se demostró en el campo”, agregó. El defensor también recordó la lesión que sufrió Hazard por una entrada suya durante un entrenamiento con la selección.

Meunier tuvo que cerrar sus redes sociales en ese momento y hasta ironizó: “Sí, es eso, fui a entrenar con el Madrid la semana pasada y le volví a hacer una gran entrada a Hazard”. “No me importa, la gente que habla... no los conozco, no me conocen a mí. El asunto está zanjado. Pero en realidad estaba perdiendo el foco’’, sentenció.