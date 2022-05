Neymar abrió su corazón: lo que tiene que vivir en las redes sociales y los abucheos que recibe de la afición del PSG

“Obviamente, a nadie le gusta que lo abucheen, especialmente jugando en casa. Es triste. Pero tengo que buscar la fuerza en algún lado. Y comencé a recordar a las personas que me ayudaron a llegar a donde estoy y siempre pienso en jugar para ellos. En esos momentos, no puedo dejarme vencer por los abucheos y entristecer a mi familia’’, dice Neymar acerca de todas las críticas que ha recibido desde la eliminación en Champions.

Sobre el uso de las redes sociales, Ney dijo que “te puede ayudar o perjudicar muy rápido. Creo que duele más de lo que te ayuda. Porque si juegas bien y miras la red social, verás buenas noticias y serás feliz. Pero cuando juegas mal, te equivocas y te metes en la red social, te vas a enfermar de la cabeza. Si no tienes gente que te ayude a salir de esta situación, es muy difícil. La red social es muy peligrosa para cualquier tipo de persona hoy en día”.

Para cerrar, el brasileño cuenta que sueña con levantar la Copa del Mundo y que se prepara en todos los aspectos para cumplirlo.

“Tenía muchas ganas de ganar la Champions con el PSG esta vez, pero por desgracia no pudimos. Ahora quiero terminar el 2022 con el título del Mundial. Me estoy preparando física y mentalmente para que todo vaya bien y tengamos esta vez una Copa del Mundo. Daré mi vida por ello, ya lo he jugado dos veces y sé cómo funciona. Si no estás preparado, la oportunidad se esfuma, así que no puedo dejarla escapar”, apuntó.