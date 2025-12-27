Cerrando bocas: el fichaje más caro de la historia anotó su primer gol con el Liverpool tras 6 meses de su llegada

Florian Wirtz silenció a sus críticos y afianzó la viabilidad de su fichaje con el Liverpool tras firmar un buen partido ante el Wolverhampton, derrotado 2-1 con un tanto del jugador germano, el primero desde que llegó este verano al conjunto dirigido por Arne Slot procedente del Bayer Leverkusen a cambio de 125 millones de euros.Fue el fichaje más caro de la historia del Liverpool y durante la segunda mitad de 2025 todos los focos han apuntado al talentoso centrocampista alemán. Su adaptación al fútbol inglés no ha sido un camino de rosas y en las últimas semanas muchas voces se alzaron contra Wirtz. Algunas, incluso hablaban de una posible salida para reencontrarse con Xabi Alonso en el Real Madrid.