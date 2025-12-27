Manchester City sufrió, pero con inesperado héroe salvó tres puntos de oro en la Premier League

Atascado en el City Ground, la aparición de Rayan Cherki rescató al Manchester City, que ganó 1-2 al Nottingham Forest para conseguir tres puntos clave en su pelea mano a mano con el Arsenal por el liderato en la Premier League. Cherki firmó un gol decisivo en el minuto 83 y abrió la muralla del Forest con una asistencia fantástica a Tijani Reijnders. Lo hizo todo bien y demostró que es un jugador diferente por el que Pep Guardiola, hace unas semanas, pidió confianza cuando se cuestionaba su presencia en el conjunto 'citizen'.

Su actuación alargó la racha de cinco victorias del Manchester City en la Premier League, la mejor de toda la temporada. Y lo hizo en un escenario complicado, frente a un equipo rocoso con la firma de su entrenador, Sean Dyche. El técnico del Nottingham Forest acostumbra a producir guerreros a los que exprime para generar buenos resultados con muy poco. Consiguió resultados excepcionales en el Everton (dos salvaciones, una de ellas con seis puntos menos por incumplir el 'Fair Play' Financiero) y en su actual club pelea, de momento con cierto éxito, por no perder la categoría.

Guardiola no empleó ninguna fórmula especial para contrarrestar el incómodo estilo de sus rivales. Alineó exactamente a los mismos jugadores que ganaron la pasada jornada al West Ham (3-0) y hasta el inicio de la segunda parte no consiguieron romper al Nottingham Forest. Le costó todo un mundo. De hecho, a lo largo del primer acto, las estadísticas del choque dejaron un dato esclarecedor para saber por dónde iban los derroteros del duelo: ni el Nottingham Forest ni el Manchester City dispararon a portería. Las ocasiones más claras fueron un centro de Callum Hudson-Odoi que no remataron por centímetros Igor Jesus y Morgan Bibbs-White y un disparo de Erling Haaland que interceptó Nikola Milenkovic con el cuerpo. Eso fue todo en 45 minutos soporíferos. El City necesitaba pisar el acelerador y encontrar huecos en el muro del Nottingham Forest. Y lo consiguió muy pronto, a los dos minutos de la reanudación, cuando Cherki rompió líneas con un estupendo pase hacia Tijani Reijnders, que apareció desde atrás para batir a John Victor en un mano a mano. Cherki igualó en la tabla de máximos asistentes a Bruno Fernandes, líder en solitario hasta este sábado. Reijnders marcó un buen gol y se reivindicó en una temporada en la que no acaba de lucir sus mejores cualidades. Y Guardiola señaló a uno de sus asistentes, al que después abrazó. Seguro que algo planearon en el descanso. La felicidad del City era visible. El tanto fue un alivio para sus jugadores, que rozaron otra celebración con un disparo al palo de Cherki que precedió a un tremendo jarro de agua fría que anuló la euforia 'citizen'. Exactamente seis minutos del tanto de Reijnders, el Nottingham Forest empató con el otro arma de la que disfrutan los equipos de Dyche: el contragolpe. Lo inició Morgan Gibbs-White y lo culminó Omari Hutchinson para mandar al Manchester City a la casilla de salida cuando quedaba más de media hora para el final. Además, los hombres de Guardiola tuvieron que sufrir el crecimiento de Elliot Anderson, que comenzó a ganar peso en el centro del campo para repartir juego y pases quirúrgicos con una clase y una precisión incuestionable.