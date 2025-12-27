Manchester City sufrió, pero con inesperado héroe salvó tres puntos de oro en la Premier League

Atascado en el City Ground, la aparición de Rayan Cherki rescató al Manchester City, que ganó 1-2 al Nottingham Forest para conseguir tres puntos clave en su pelea mano a mano con el Arsenal por el liderato en la Premier League.Cherki firmó un gol decisivo en el minuto 83 y abrió la muralla del Forest con una asistencia fantástica a Tijani Reijnders. Lo hizo todo bien y demostró que es un jugador diferente por el que Pep Guardiola, hace unas semanas, pidió confianza cuando se cuestionaba su presencia en el conjunto 'citizen'.