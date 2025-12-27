Internacionales

Entrenador de España fallece junto a su familia de la peor manera: esto es lo que se sabe del accidente en el mar

2025-12-27

Los cuatro miembros de una misma familia que siguen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia, cerca de la isla de Padar, son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos.

Según los datos facilitados a Efe este sábado por el servicio de emergencia indonesio SAR, los desaparecidos son Fernando Martín Carreras, de 44 años, dos de sus hijos y una hija.

Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada en Indonesia la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Las autoridades indonesias han confirmado que continúan con las labores de rescate, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días, según han informado fuentes diplomáticas.

Las mismas fuentes han indicado que el consulado en Yakarta está prestando toda la atención consular a la madre y la hija, a través de un oficial de la embajada que ya ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar, al este de la turística Bali.

La embarcación se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 horas del viernes (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.

Martín Carreras, que como jugador hizo carrera en diversos clubes de la Comunidad Valenciana, la Cultural Leonesa y el Cartagena, asumió esta temporada el puesto de entrenador del Valencia Femenino B, de Tercera RFEF.

COMUNICADO REAL MADRID

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia C. F. Femenino B, y tres de sus hijos, en el trágico naufragio que se ha producido en Indonesia.

El Real Madrid quiere mostrar su inmensa consternación por lo ocurrido y desea expresar sus condolencias y todo su cariño a su esposa, Andrea, y a su hija, Mar, en estos momentos tan difíciles.

Asimismo, hacemos extensivas estas condolencias a todos sus familiares y seres queridos, así como a toda la familia valencianista.

Fernando Martín ha fallecido a los 44 años de edad, y sus hijos a los 12, 10 y 9 años. Descansen en paz.

