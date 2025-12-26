Messi aplasta a Cristiano Ronaldo y esta es la diferencia: los números de ambos futbolistas en lo que va del 2025

A pocos días de que termine el 2025, la rivalidad más grande del fútbol moderno vuelve a dejar números contundentes. <b>Lionel Messi </b>y <b>Cristiano Ronaldo </b>cerrarán otro año calendario siendo protagonistas, pero con una clara diferencia estadística a favor del argentino.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/baltasar-rodriguez-exfutbolista-inter-miami-rompe-silencio-revela-como-es-messi-BP28729989" target="_blank">Lionel Messi</a></b>, convertido en el gran referente del fútbol en los Estados Unidos, completó un 2025 brillante con el <b>Inter Miami</b>. El rosarino disputó 54 partidos oficiales, en los que marcó 46 goles y entregó 28 asistencias, alcanzando 74 contribuciones directas de gol.