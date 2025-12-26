Messi aplasta a Cristiano Ronaldo y esta es la diferencia: los números de ambos futbolistas en lo que va del 2025

Lionel Messi , convertido en el gran referente del fútbol en los Estados Unidos, completó un 2025 brillante con el Inter Miami . El rosarino disputó 54 partidos oficiales, en los que marcó 46 goles y entregó 28 asistencias, alcanzando 74 contribuciones directas de gol.

A pocos días de que termine el 2025, la rivalidad más grande del fútbol moderno vuelve a dejar números contundentes. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cerrarán otro año calendario siendo protagonistas, pero con una clara diferencia estadística a favor del argentino.

A esto se suma la conquista de la MLS, título que impulsó a Inter Miami a lo más alto del fútbol norteamericano y confirmó el excelente momento físico del capitán argentino, pensando en la Copa Mundial que se disputará en 2026.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo también dejó cifras destacadas a sus 40 años, aunque lejos del impacto global de su histórico rival. El portugués acumuló 38 goles y 4 asistencias en 44 partidos oficiales durante 2025, para un total de 42 contribuciones de gol.

Si bien no logra nada de títulos a nivel de clubes desde 2021, sí pudo celebrar con la selección de Portugal tras vencer a España en la final de la UEFA Nations League, sumando un nuevo trofeo internacional a su extensa carrera.

El 2025 también estuvo marcado por decisiones importantes fuera de la cancha. Cristiano Ronaldo renovó su contrato en Arabia Saudita hasta el verano de 2027, con el claro objetivo de alcanzar la histórica cifra de los 1,000 goles oficiales. Por su parte, Messi amplió su vínculo con Inter Miami hasta diciembre de 2028, pensando no solo en su continuidad en la MLS, sino también en una nueva Copa América que podría disputarse en territorio argentino.