Arsenal, gracias a su portero, sigue como líder en la Premier League, pero City le respira en la nuca

En el minuto 75, en un remate con rosca hacia el 2-2 de Yankuba Minteh, David Raya voló y despejó a saque de esquina todas las dudas del Arsenal, que sostuvo el liderato con una victoria concluyente durante una hora, lanzada por un gol de Martin Odegaard, y muy sufrida en el tramo final ante el Brighton (2-1). A su manera, entre los vaivenes que atraviesa en los últimos tiempos, mientras recupera por tramos su versión más potente, el conjunto de Mikel Arteta aún padece lapsus, se mueve sobre el alambre en determinados momentos, pero sobrevive en la cumbre, este sábado por la parada decisiva del guardameta internacional español. Fue determinante.

Pero, más allá del cómo, su nueve de nueve en las últimas tres jornadas mantiene a raya a sus perseguidores, al Manchester City de Pep Guardiola -a dos puntos-, pero también al Aston Villa, antes de recibirlo el martes en el estadio Emirates, donde aún es invencible el conjunto ‘gunner’ esta campaña. Una prueba de fuego a la que llega titubeante en la cima. Pero ni siquiera los ocho triunfos en los últimos nueve duelos del City, los seis más recientes de manera consecutiva, han logrado desplazar de ahí al Arsenal, que respondió de nuevo con más control que goles contra el Brighton. Su ambición y su firmeza del inicio fueron una declaración de intenciones. Una demostración de su determinación de ser campeón. Su última media hora, a raíz del 2-1 en contra, fue un aviso para el futuro. Nada que ver con su puesta en escena. Sin Riccardo Calafiori, lesionado en el calentamiento, con Declan Rice como lateral y medio centro, contó dos ocasiones en cuatro minutos. Una la malgastó Gyokeres, que incrementa las contradicciones en cada encuentro. Su capacidad goleadora no admite debate, confirmada en Lisboa, pero sí en el Arsenal. La expectativa sigue ahí, aún lejana.

La otra oportunidad fue de Bukayo Saka, que estrelló su remate sin ángulo contra el cuerpo de Verbruggen, inmóvil a la espera del zapatazo del extremo internacional inglés, uno de tantos y tantos recursos a disposición de Arteta. Cualquiera marca la diferencia en cualquier momento. Así fue después con Martin Odegaard. Su zurdazo desde el borde del área ya fue el 1-0. Tuvo demasiado tiempo para armar su disparo. No suele fallar jamás. Era tan solo el minuto 14. El primer paso del Arsenal, este sábado con Martin Zubimendi y Mikel Merino en el once titular en el centro del campo, además de Odegaard. No sólo fue el gol a favor, sino el desarrollo de todo el encuentro hasta entonces y más allá, reducido a la nada el Brighton en sus inconsistentes ataques sin destino alguno. Sin opciones. No fue más allá en el marcador el equipo local antes del final del primer tiempo, por los reflejos de Verbruggen en un taconazo de Martin Zubimendi. Ni una sola ocasión tuvo el Brighton, cuyo primer tiro fue centrado, a las manos de David Raya, ya en la segunda parte de Yankuba Minteh, uno de los dos cambios que introdujo Fabian Hurzeler al descanso. Pero tampoco le valió aún para nada al conjunto visitante, con el 2-0 en contra por el balón parado del Arsenal, por uno de esos saques de esquina que provocan el caos en cada defensa de cada rival, cuando carga con todos sus jugadores al segundo palo para el golpeo de Declan Rice al primero. En su comba intervino Rutter. Gol en propia portería.