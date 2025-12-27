Arsenal, gracias a su portero, sigue como líder en la Premier League, pero City le respira en la nuca

La otra oportunidad fue de Bukayo Saka, que estrelló su remate sin ángulo contra el cuerpo de Verbruggen, inmóvil a la espera del zapatazo del extremo internacional inglés, uno de tantos y tantos recursos a disposición de Arteta. Cualquiera marca la diferencia en cualquier momento. Así fue después con Martin Odegaard. Su zurdazo desde el borde del área ya fue el 1-0. Tuvo demasiado tiempo para armar su disparo. No suele fallar jamás.Era tan solo el minuto 14. El primer paso del Arsenal, este sábado con Martin Zubimendi y Mikel Merino en el once titular en el centro del campo, además de Odegaard. No sólo fue el gol a favor, sino el desarrollo de todo el encuentro hasta entonces y más allá, reducido a la nada el Brighton en sus inconsistentes ataques sin destino alguno. Sin opciones.No fue más allá en el marcador el equipo local antes del final del primer tiempo, por los reflejos de Verbruggen en un taconazo de Martin Zubimendi. Ni una sola ocasión tuvo el Brighton, cuyo primer tiro fue centrado, a las manos de David Raya, ya en la segunda parte de Yankuba Minteh, uno de los dos cambios que introdujo Fabian Hurzeler al descanso.Pero tampoco le valió aún para nada al conjunto visitante, con el 2-0 en contra por el balón parado del Arsenal, por uno de esos saques de esquina que provocan el caos en cada defensa de cada rival, cuando carga con todos sus jugadores al segundo palo para el golpeo de Declan Rice al primero. En su comba intervino Rutter. Gol en propia portería.