Ancelotti no le dio minutos: la “estrella” del Real Madrid que calentó para nada en el último partido de la Liga Española

Carlo Ancelotti presentó varias modificaciones en la victoria 1-0 sobre Mallorca , pero no hizo jugar a un futbolista que pide minutos a gritos. Brahim Díaz fue titular, Joselu también, Nacho igual y jugadores como Toni Kroos y Rodrygo no jugaron.

“Si el Real Madrid me da la oportunidad de jugar, lo haré. No pienso salir cedido. He firmado con el Real Madrid y estoy aquí para jugar. Estoy aquí para competir por mi lugar y jugar fútbol aquí. No iré a ningún lado en calidad de préstamo. Yo me siento listo, estoy preparado. Vengo a trabajar, a darlo todo”, dijo el turco en día de su presentación.

Real Madrid consiguió el fichaje de Guler quitando la posibilidad de que haya ido al Barcelona, pero el turco nunca se imaginó lo que iba a pasar en la Casa Blanca.

“Que Arda Guler no juegue es una cuestión de competencia con los otros. Yo seleccione a los 11 que juegan y algunos les cuesta entrar porque han perdido mucho tiempo por lesiones. Es muy joven y tiene que ser paciente. Obviamente, ahora mismo tiene el nivel para empezar partidos”, explicó hace unos días Carlo Ancelotti sobre su caso.