El italiano también bromeó con el ambiente que viven sus dirigidos y asegura que no les ha pedido mucho para este compromiso. Solo han visto algunos videos y desconoce lo que hacen cada uno en las habitaciones, una reacción que provocó las risas en la conferencia.

“Es una final, estamos muy cerca de otro título y pensamos en positivo. Soy consciente de que en el fútbol todo puede pasar. Sobre todo cuando el rival compite cómo ha competido. Una derrota no sería buena, pero el equipo seguirá adelante”.

“Una final contra Barcelona siempre es especial, añade presión. Es un rival histórico y los partidos son siempre muy competidos. Será muy complicado para nosotros y para ellos. Vamos a jugar muy bien, no bien, muy bien. Este título tiene valor. Cuando ganamos la Supercopa, la temporada termina siendo buena, ganando la Liga y Champions. Es un partido que te da mucha dinámica para seguir bien”.

Disciplina y sanción a los jugadores

“El horario es algo importante. Los jugadores tienen que estar disciplinados. Cuando estás en un grupo no te gusta que el grupo te esté esperando. La decisión: quiero una explicación del retraso. Si la razón es aceptable no pasa nada, si lo es tomamos medidas. Que puede ser cualquier tipo de medida”.

El fuera de juego fue uno de los factores del último Clásico

“Lo hemos evaluado y lo tenemos que contrarrestar de alguna manera. Es un factor importante del partido. Gil Manzano es un buen árbitro, con experiencia. Fue árbitro de muchos partidos importantes. Y Real Madrid tiene esa misma opinión”.

¿Qué le ha dicho a los jugadores?

“No les pido mucho. Porque estamos mucho tiempo durante el año juntos. Pasamos mucho tiempo juntos, pero les doy bastante libertad. Hacemos más video en este momento, pero no son más de 15 minutos. Dejo bastante libertad. Se lo pasan bien juntos y hay buen ambiente. No sé qué hacen en la habitación y no lo quiero saber”.

El reto de los siete títulos

“No pensamos en esto, teniendo en cuenta que hay algo especial que podemos ganar en julio cuando todo el mundo está de vacaciones. Algo diferente y especial. Está muy lejos, pero será una competición bonita”.

Dani Olmo fue inscrito

“Es un gran jugador, muy fuerte. Jugará y le debemos quitar la calidad que tiene con nuestra defensa”.