¿Benzema y Modric junto a Cristiano en Arabia? La tajante respuesta de Ancelotti sobre el futuro de sus cracks

CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA

Calendario del Real Madrid

”Tirar competiciones, no. Estamos muy cerca. En semifinales de la Copa del Rey y en octavos de la Champions, en las semis del Mundial de Clubes... este club no tira competiciones. Ni siquiera queremos tirar partidos. Dosificar es importante porque es un calendario increíble. Aquí no se para. La Liga quiere hacer lo suyo, FIFA lo suyo, UEFA lo suyo, la Federación lo suyo... no nos deja tener días de descanso. A mí me aburren esos días, pero si los jugadores se cansan, aquí cerramos. Esto del calendario es un tema muy serio. Nos da ilusión pelear todas las competiciones, a los jugadores les gusta. Es una ilusión muy grande jugar todas estas competiciones, pero hay un límite. Todos juntos tenemos que hacer algo para evitar esto”.

La salida de Gattuso

”Se cambia a un entrenador no sólo por errores del entrenador, es para cambiar dinámicas no positivas y meter responsabilidad a los jugadores. Habrá un Valencia más motivado. Para un entrenador ser despedido es parte de tu trabajo. No hay entrenador que no hayan echado. Quizá Guardiola. Pero si Pep sigue entrenando llegará un día u otro que lo van a echar. A mí me han echado de todos los sitios del mundo y aquí sigo”.

Lateral izquierdo

”Camavinga ha entrado en el lateral en un momento de emergencia. También ha jugado Nacho que lo ha hecho bien. No vamos a cambiar la idea, Camavinga va a ser un gran pivote y que se adapte al lateral izquierdo solo habla bien de él. Es muy inteligente”.

Distancia respecto al Barça

”Siempre se puede hacer mucho mejor. Son muchos o son pocos puntos... eso no lo sé. A día de hoy tenemos mucha confianza y es evidente que hemos tenido mejoría. Vamos a pelear por todas las competiciones porque la plantilla empieza a estar muy bien. Era previsible el bajón de enero”.

Mercado de fichajes

”No hemos acudido al mercado porque no lo hemos necesitado. Si tu realizas una buena planificación, no hace falta acudir al mercado. Nosotros hemos pensado que no era necesario intervenir en el mercado de invierno porque la plantilla está bien”.

Ofertas de Arabia a Benzema y Modric

”No creo que vengan a mi despacho porque no necesitan mi consejo. Las leyendas del Madrid, tienen que terminar en el Real Madrid”.