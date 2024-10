La indirecta de Ancelotti tras caer goleado en el Clásico y su cruce con el banquillo del Barça: “Flick me dijo...”

Reiteró que de las derrotas se saca aprendizaje y que no hay que “tirarlo todo a la basura”. También lanzó una indirecta al recordar que la última vez que cayeron contra ante los blaugranas por 0-4, su club conquistó el torneo local y la Champions League.

Análisis del partido

“Hicimos una primera parte con intensidad, ha faltado un poco de acierto, se podía tomar ventajas, y cuando marcaron nos han quitado toda la energía, han tenido espacios, hemos arriesgado atrás, la primera parte me ha gustado de mi equipo, me gustaría salir con esa misma línea, es un momento duro, difícil, la afición nos ha empujado hasta el minuto 90. No tenemos que tirar todo a la basura, el equipo en 60 minutos ha competido muy bien, tenemos que olvidarnos de los últimos 30”.

Faltan más partidos

“La temporada es muy larga, no tenemos que bajar los brazos, aprender de esta derrota, ahora tenemos que remontar, hay muchos partidos, no me parece tirar todo a la basura, mi equipo lo puede hacer mejor, tengo confianza en ello”.

Mbappé

“Ha estado en fuera de juego, pero también ha tenido oportunidades de marcar, pero le ha faltado acierto. Es algo normal en los partidos”.