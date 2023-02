Ancelotti se queja por la seguidilla de partidos y el futbolista que regresa: “No estamos contentos, no me parece correcto...”

El Real Madrid visita este domingo al Mallorca y el entrenador Carlo Ancelotti analiza toda la actualidad de su equipo. El italiano se queja por la seguidilla de partidos y considera que “no es correcto”. También adelanta que Alaba regresa al plantel tras recuperarse de sus molestias y afirma que durante el mercado invernal ningún futbolista se ofreció para jugar con la entidad blanca.

Así marcha la tabla de posiciones de la liga española 2022-23

Mallorca

“Es un equipo que disfruta de las contras, defiende muy bien. Son sólidos. Manejar bien el balón será una llave”.

Descanso después del Valencia

“No estamos contentos. No me parece correcto que juguemos menos de 72 horas después. No está bien que juguemos mañana a las 14.00 horas, lo haremos porque lo tenemos que hacer”.

Centrados en LaLiga

“Aún no hemos pensado en el Mundial de Clubes. Después del partido contra el Mallorca pondremos todo los sentidos en el Mundial”.