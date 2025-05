Ancelotti sorprende con su primer llamado a futbolista retirado de la selección de Brasil

La selección de Brasil no está viviendo un buen momento y ha sufrido con goleadas, eliminaciones, falta de liderazgo, lesiones de su máxima estrella, finales perdidas. A todo esto se enfrenta Carlo Ancelotti al asumir el cargo de seleccionador de la Canarinha.

El principal reto para el italiano será darle estabilidad al vestuario tras ver desfilar a tres entrenadores cuarto con Ancelotti, en los últimos años. Brasil pasó de tener a Tite, en un ciclo de seis años, a Ramón Menezes, Fernando Diniz y Dorival Júnior, todos entre 2023 a 2025.

Algunos de los nombres que estarán encima de la mesa en el futuro brasileño de la selección con el italiano serán los de Casemiro, Antony o Neymar. Según la prensa española, el centrocampista del United ya ha sido contactado por Ancelotti para que regrese a la selección.

A Carletto le gustan los jugadores que han dado un paso adelante con sus equipos, o que tienen una importancia fuera de lo futbolístico y pueden aportar desde la experiencia para que los resultados mejores.

PRIMERA LISTA DE SORPRESAS

Son muchos los que pueden oscilar en las convocatorias del italiano de cara al futuro, teniendo en cuenta que la contrarreloj que vivirá no le permitirá tener muchos partidos para probar a los futbolistas que den la cara por la selección en los torneos futuros.

Con una idea más que reconocible respecto a los jugadores veteranos, con una amplia experiencia al máximo nivel, alguna sorpresa puede caer en la lista de nombres que tenga la canarinha próximamente.

El cambio de cromos en el banquillo ha perjudicado a un equipo que pedía a gritos continuidad. El italiano, con galones ganados en Europa, será ahora la punta del iceberg del nuevo proyecto. Su primera prueba de fuego serán los dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas de junio contra Ecuador y Paraguay. Luego, le tocará preparar en tiempo récord a una selección que necesita dar una buena imagen en el Mundial.

A pesar de las contras que pueda encontrarse, su conocimiento de los jugadores brasileños tras su paso por el Real Madrid le garantizan un punto a favor debido a todo el tiempo que ha convivido con ellos. De hecho, parte de estos jugadores se espera que sean la columna vertebral de un equipo que tiene parte de sus esperanzas puestas en esos futbolistas.

No es fácil responsabilizarse del papel de Neymar, y figuras como Rodrygo, Marquinhos, Vinicius, Alisson, Ederson o Raphinha no han sabido dar un paso al frente. En particular, se esperaba que Vinicius fuese el elegido natural, pero ha estado lejos de ese papel. Incluso el jugador del Real Madrid fue criticado en varias ocasiones por la afición brasileña, que lo mira con lupa en cada partido con la verdeamarela. Ancelotti, que lo conoce de primera mano, probablemente tenga más de una conversación con él para intentar sacar su mejor versión y convertirlo en el líder que necesita esta Brasil.