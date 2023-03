Bombazo en el Barcelona: “Le he dicho a Ansu Fati que lo mejor es que deje el club; no voy a volver al Camp Nou”

“Hay dos cosas: cuando Ansu lleva un minuto y marca. Y cuando no marca es que Ansu no ha jugado bien, y eso no es verdad, porque Ansu merecía mucho más. Contra la Real Sociedad decían que había vuelto, y luego desaparece Ansu. Y eso me duele, porque yo he visto que esos días merecía más, todo el mundo habló de que lo hizo bien”.

“Yo no pido que sea titular sí o sí, porque todos los delanteros que están ahí son fenómenos. Estamos hablando de Ansu Fati, de la selección de España, y encima es del Barça, salió de La Masía. Si no le das esto, ¿a quién se lo vas a dar?”.

“A mí lo que me molesta es lo que está pasando. Es nuestro futbolista franquicia, el 10, y lo ha cogido cuando nadie estaba para coger el 10 de Messi. Lo que me molesta es cómo están tratando a Ansu de minutos. Un minuto, dos minutos, tres minutos, eso es lo que me molesta a mí”.

“Mateu siempre me dice la verdad a la cara. Él siempre ha apostado por Ansu y sabía que tenía un problema de ritmo. Él me dice siempre lo que le falta a Ansu, yo le digo haganlo y Ansu tiene que cumplirlo”.

¿Está enfadado Ansu?

“No puede estar enfadado porque se ha criado en La Masía. Xavi le ha dicho quiere ver a Ansu riéndose, contento, porque es el 10”.

¿Es partidario de irse del Barça?

“Lo primero que me dice Mateu es que Ansu es patrimonio del club, es lo primero que me dice. Han apostado mucho por él. Cuando yo me senté para habar con Jorge (Mendes) lo primero que dice es que él no se va del Barça. Yo estoy pensando otra cosa, yo pienso qué pasa aquí. Le he dicho que lo mejor es dejar al Barça y él me dice: papá, yo acepto cualquier cosa menos esto”.

Jorge Mendes, agente de su hijo

“Yo como padre estoy cabreado, sí. A lo mejor no tengo razón, pero no tengo ningún problema. Mendes todo el mundo sabe quién es. Él hace dos años me decía que tenía ofertas y Bartomeu no quiso escucharlas”.

Muy molesto

“Si esto sigue así yo me voy a Sevilla, ya está. Al partido contra el Madrid no fui. Ahora mismo no voy al Camp Nou. Tengo mi palco y no voy más. El otro día me preguntó Ansu que por qué no fui al campo, él creyó que fui a verlo y le dije que no tenía ganas”.