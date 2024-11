Barcelona daría la sorpresa: queda libre en 2025 y Hansi Flick quiere cerrar su fichaje

Sin embargo, Flick no lo ve así y ha sido contundente en su postura. El alemán habría comunicado a Deco que “si existe la posibilidad de fichar a Salah, no se puede dejar pasar”. Para el entrenador, jugadores de este nivel son imprescindibles en cualquier club que aspire a ganarlo todo y sería su responsabilidad encontrarle sitio en el equipo.

Además, la llegada de Salah representaría un gran impacto comercial en Barcelona. Por ahora, la entidad solo lo valora como una opción, pero Flick tiene claro que es una oportunidad única para contar con uno de los mejores futbolistas del mundo.

“Ya saben que llevo muchos años en el club. No hay ninguno como éste. Pero al final no está en mis manos. Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme. Probablemente estoy más fuera que dentro”, declaró Salah el pasado sábado sobre su situación en Liverpool.