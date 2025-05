Barcelona quiere ficharlo y Lamine Yamal lo acepta: ya dio el 'ok' para su posible llegada

OPERACIÓN DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE

Sin embargo, la operación no será nada fácil. El Milan no tiene intención de facilitar su salida y la cláusula de rescisión asciende a los 175 millones de euros. Si bien el Barcelona no contempla pagar semejante cifra, en el club confían en que la voluntad del futbolista podría jugar un papel importante.

El propio Leao ha dejado entrever en varias ocasiones que le atrae la idea de vestir de blaugrana y estaría dispuesto a facilitar su salida si el Barça da el paso definitivo.