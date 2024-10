Barcelona quería venderlo y Hansi Flick lo rescató: “Con una semana de trabajo, él se iba a enamorar de mí”

Raphinha concedió una entrevista para el canal de Youtube ‘LoSimpleNoVale’ y habló sobre su estado de forma actual, su amor por Barcelona y los rumores que saltaron en el curso anterior sobre una salida del club. Flick lo “rescató” y ahora la está rompiendo.

Estuvo por salir del Barcelona

“Cuando salen rumores que el club te quiere vender, la afición te dice todo lo malo. Es imposible que no pase por tu cabeza salir y no ser un problema para el club. Soy una persona que no voy a estar donde no me quieren”.

Flick lo rescató

“Estaba seguro que con una semana de trabajo con Flick, él se iba a enamorar de mí”.