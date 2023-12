El jugador del Barcelona que pone a Xavi en el mismo nivel de Guardiola y criticó la manera en cómo se ve el fútbol actual

RETO CON EL BARCELONA

“Quiero seguir jugando al más alto nivel por algunos años, ya que me siento muy bien. Fui a Barcelona para asumir un nuevo desafío y probarme en un gran club. Pero no me quiero fijar objetivos concretos de tener que ganar ‘este, este y este título’. Hay que esforzarse y jugar de la mejor forma posible. Después, las victorias llegarán”.

ELOGIO A XAVI Y COMPARACIÓN CON PEP.

“Xavi tiene muchas similitudes con Guardiola. Se han formado en el mismo sitio, tienen la misma educación futbolística y conocen las mismas exigencias. Hablan el mismo fútbol. Pero tengo hambre y aún quiero aprender. En el Barça aún debemos crecer. Tenemos camino por recorrer, pero es un gran proyecto”.

Gündogan criticó cómo se vive el fútbol actualmente.

“El fútbol se ha vuelto superficial. Ya no miramos los partidos en detalle. No miramos las tácticas ni el trabajo de los jugadores que no es visible para la gente. Sólo miramos el resumen, los resultados, las redes sociales y en base a eso emitimos nuestro juicio.”

A nivel personal, el alemán también dejó alguna frase curiosa.

“A veces por la noche pienso en cosas. Mi esposa me detiene y me dice: ‘¿En qué estás pensando? Tu hijo está ahí, diviértete y juega con él’. No lo sé. Siempre he sido así. Nunca puedo disfrutar el momento, siempre quiero más. Miro hacia adelante”.