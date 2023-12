OFICIAL: Xavi confirma si el Barcelona fichará a un portero y adelanta las estrellas que quiere en el mercado de piernas

“Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero claro que nos gustaría contar con ellos más allá de esta temporada”, añadió Xavi, al ser preguntado por unas declaraciones del presidente azulgrana, Joan Laporta, sobre los ‘Joaos’.

El mandatario azulgrana, de visita en Dubai, afirmó en una entrevista con el diario Asharq Al-Awsat, citada por medios españoles, que “el club podría mantenerlos para las próximas temporadas. Planeamos iniciar negociaciones por ellos en breve”.

“Tenemos buenas relaciones tanto con el Manchester City como con el Atlético de Madrid”, aseguró Laporta.

Según medios españoles, el Atlético se plantearía pedir en torno a 70 millones de euros (75,3 millones de dólares) por Joao Félix.

“A mí me gustaría seguir contando con Joao Félix. Todos lo tenemos claro. Luego ahí hay una negociación que no me incumbe, es Deco (director deportivo), el presidente, los que tienen que negociar, pero es pronto todavía. Pero como entrenador, sí me gustaría contar con Joao Félix”, afirmó.