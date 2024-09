Barcelona sonríe: regresó luego de mucho tiempo y Flick cuenta con él para la Champions League

El entrenador del Barcelona , Hansi Flick , dijo no estar preocupado por la discreta trayectoria del conjunto azulgrana en la Liga de Campeones las últimas temporadas y se mostró convencido de que, con él, recuperarán el respeto perdido en Europa.

En este sentido, el preparador alemán recordó que no le quedan “muchos jugadores” en el centro del campo y, aunque se felicitó por el regreso de Frenkie de Jong , apuntó que no sabé durante cuantos minutos lo podrá utilizar.

Para recibir al Young Boys, el preparador alemán no podrá contar como pivote defensivo con Eric García, que deberá cumplir un partido de sanción por su expulsión en Mónaco.

Pero alertó que no será fácil, aunque los suizos sean a priori una de las cenicientas de esta Champions. “Han sido campeones en el pasado, este año no han empezado muy bien, pero hemos visto que tienen buenos jugadores y que son potentes en la contra. Es un equipo joven y motivado”, destacó.

Tras cambiar once titular en El Sadar , pensando en el duelo europeo de este martes, Flick adelantó que contra el Young Boys pondrá “al mejor equipo posible”, porque el Barcelona necesita sumar sus tres primeros puntos en la competición.

“Hemos perdido un partido contra el Mónaco , pero no me interesa lo que pasó antes. Aquí queremos tener éxito en la Champions, y para ello tenemos que ganar ahora los partidos. Yo soy optimista con ello. El equipo juega bien y puede hacerlo. Y si tenemos que volver a ganarnos el respeto, lo haremos”, anunció en la previa del encuentro contra el Young Boys suizo.

Por último, Flick evitó valorar la llegada del portero polaco Wojciech Szczesny, que este lunes aterrizó en Barcelona y cuyo fichaje el club anunciará en las próximas horas, ni tampoco si viene para ser titular, lo que relegaría de nuevo a Iñaki Peña a la suplencia.

“No hablo de jugadores que todavía no están en el equipo. Él no lo está. Pero los jugadores que están en el Barça, no pueden tener la garantía de si van a ser titulares o no”, finalizó.