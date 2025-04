En declaraciones a Movistar+, Flick ha comentado que el rival era "muy bueno" y el ambiente en el estadio "era tremendo". "Además no es fácil jugar estos partidos contra equipos como el Dortmund", ha insistido.

El técnico barcelonista Hansi Flick se ha mostrado satisfecho por la clasificación de su equipo para las semifinales de la Liga de Campeones, pese a la derrota en Dortmund (3-1), y ha admitido que "no ha sido el mejor día" para los azulgranas.

"Al final nos hemos clasificado para las semifinales, que era nuestro objetivo; lo hemos conseguido", ha comentado el alemán por la clasificación para una penúltima ronda de la Champions seis años después.

"La Champions es la mejor competición del mundo y cuando llegas entre los últimos cuatro mejores es genial para el club, para todos, para el equipo", ha agregado.

Sobre el rival en las semifinales: Inter de Milán o Bayern de Múnich; Flick no se ha pronunciado: "No prefiero a nadie. Me sentaré en casa a verlo por televisión y a disfrutar con el partido".

Y por último agregó: "es importante ver el partido de hoy, pero hay que tratar de hacer las cosas mejor. Hay que aceptar cosas como las que suceden hoy. Tenemos confianza en nosotros".