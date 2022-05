Bojan Krkic, una joya de la cantera del Barça que se hizo trotamundos del fútbol

“Estoy jugando mi 15º año como futbolista profesional en un nivel alto en grandes ligas, en grandes clubes. Estoy realmente orgulloso de todo lo que he hecho”, añadió.

“Todas las situaciones, todas las experiencias que uno tiene, no sólo en el fútbol sino en la vida, todo puede ser mejor y todo puede ser peor”, reflexiona para la AFP.

No eran pocos los que aventuraban a Bojan un recorrido parecido al del argentino Leo Messi, después de que debutase con 17 años en el primer equipo culé en 2007 y anotase 41 goles en 163 partidos con el club catalán.

El exprodigio de la cantera del FC Barcelona Bojan Krkic vive su séptima experiencia jugando al fútbol en un país diferente, pero el que en su momento fuese definido como el próxim o Messi “ no cambiaría nada” de su carrera.

En el Barça, Bojan coincidió con leyendas como Ronaldinho y Xavi.

Ganó dos Ligas de Campeones y tres títulos de la Liga española con el club al que llegó con apenas nueve años. Pero su etapa en el Barça se cerró con su traspaso a la AS Roma.

Afirma que “no se daba cuenta de que había un mundo más allá del Barcelona” hasta que dejó el club. Y ahora está encantado de haber ampliado sus horizontes.

“Me di cuenta de que hay muchos clubes, muchos países, muchos lugares para vivir y aprender. Gracias al fútbol tuvo esa oportunidad”, afirmó.

“En cada sitio que he estado he aprendido, he disfrutado, sufrido. Crecí como persona y como futbolista, y estoy realmente orgulloso de ello”.

- Éxito en la Premier League -

Bojan no rindió a su mejor nivel durante sus pasos por la Roma, el AC Milan y el Ajax, pero afirma que jugó “probablemente el mejor fútbol” de su carrera durante tres temporadas y media en Inglaterra, en el Stoke City.

Su colaboración fue esencial para que los Potters finalizasen en la primera mitad de la tabla de la Premier League en todas las temporadas desde 2013 a 2016 bajo las órdenes del técnico Mark Hughes. Un Stoke del que Bojan afirma “siempre estará en su corazón”.

“La Premier League es en mi opinión la mejor liga del mundo, allí disfrutas del fútbol de verdad, un fútbol limpio”, explica.