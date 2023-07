La histórica oferta a Gianluigi Buffon: 30 millones para que ataje hasta los 47 años en Arabia Saudita

El cancerbero estuvo cerca de conseguir el ascenso, pero no lo logró por lo que su futuro quedó en el aire a pesar de que tiene contrato hasta 2024 .

Para Buffon es la oferta salarial más grande de su carrera y eso habría hecho dudar la decisión de su retiro. Buffon tendría en cuenta que el fútbol en Arabia no sería tan exigente, aunque los problemas físicos serían importantes.

“Me gustaría retirarme después de la próxima temporada, no más. Soy competitivo y no quiero que me consideren un segundo”, aseguró hace poco Buffon en una entrevista con un medio francés.