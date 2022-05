Carlo Ancelotti envía mensaje al Manchester City y agradece a Florentino Pérez tras el título de Real Madrid: “He vuelto a vivir”

Manteo ”Les he pedido a mis jugadores que me manteasen más. Se lo he pedido a Marcelo”.

La celebración

”La celebración es algo bueno en el aspecto mental. Somos profesionales y esta noche lo celebraremos todos juntos. Mañana entrenamos y estaremos listos. No creo que pase en la celebración que alguno se corte un pie, pero vamos a celebrarlo”.

Regreso al Madrid

”Le agradezco al presidente que me trajera de vuelta aquí porque no me lo esperaba. He vuelto a vivir. Aquí seguimos adelante. Tengo muchas ganas de celebración”.

La temporada

“Hemos cumplido, hemos hecho una temporada espectacular con mucha regularidad y consistencia. Agradezco el trabajo y la actitud de los jugadores. Hoy no tenemos que hablar mucho, tenemos que celebrar”.

¿Advertencia al Manchester City?

“Nos vemos el miércoles. Tengo que decirle eso a la afición por este ambiente puede ser bueno para la Champions”.