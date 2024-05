“Keylor Navas en ese momento era medio pelo; me mostraron un video y lo vi muy chiquito. No me arriesgué a traerlo”

Esa historia sucedió en 2009 cuando Lombardi dirigía a Racing y Keylor Navas estaba en Saprissa. Con el pasar de los años aseguró que no se arrepiente de su decisión.

“¿Cómo me voy a arrepentir? Por video es muy difícil. Como no lo vi en persona, no me arriesgué a traerlo”, señaló. Y concluyó: “Si es difícil con los jugadores de campo, imaginate con un arquero”.