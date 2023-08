“Mbappé ya planifica su marcha al Real Madrid; el francés está preparándose para mudarse a la capital española”

Del mismo modo, dice que el “presidente del PSG no tiene intención de apurar la operación hasta finales de agosto. Es consciente de que la única opción de salida de Mbappé es el Real Madrid y que el contacto con Fayza Lamari y el club blanco es permanente. El dirigente lleva sabiendo la decisión y destino final de Mbappé desde hace meses y que los ultimátum solo han sido una pose pública”.

SALIDA DEL PSG

“El París Saint-Germain y Kylian Mbappé no están negociando la salida porque el club parisino ya conoce las condiciones del jugador, que son las mismas que las del Real Madrid. Tan solo falta que el PSG apruebe la salida. Quieren hacer todo de la manera más respetuosa posible para evitar que Qatar se eche para atrás. El Real Madrid no quiere focos, porque considera que está yendo muy bien manteniéndose al margen y a la espera de que Kylian Mbappé solucione todo con el PSG. No van a dejar tirado a Kylian Mbappé. Confían en que Kylian Mbappé va a cumplir su voluntad. Se va a rebajar el salario y se va a acomodar a la escala salarial”, fueron palabras del comunicador en su canal de Youtube.